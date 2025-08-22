Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Fortaleza explica demora para anúncio de Yeison Guzmán e saída de Luquinhas

Coordenador técnico do clube, Marcelo Boeck detalhou o caso

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 16:08)
Jogada
Legenda: O Fortaleza deseja trocar o meia Luquinhas pelo colombiano Yeison Guzmán, do Torpedo-RUS
Foto: Mateus Lotif / Fortaleza | Juan Carlos Hernández / AFP

O Fortaleza Esporte Clube explicou a situação do meia colombiano Yeison Guzmán, que ainda não foi oficializado como reforço. Por meio de vídeo oficial, divulgado nesta sexta (22), o coordenador técnico Marcelo Boeck detalhou o caso, que envolve a saída do meia Luquinhas.

"O Guzmán tem sido monitorado há muito tempo pelo Fortaleza. Vimos uma oportunidade de mercado e enviamos uma proposta formal ao Torpedo-RUS que envolvia o nosso atleta Luquinhas, uma troca direta de um pelo outro. O Torpedo-RUS então nos deu anuência para negociar e fizemos um pré-acordo entre Fortaleza e Torpedo-RUS. Então ficou (um acordo) de Fortaleza, Torpedo-RUS e Gúzman e seu empresário, e um acordo de Fortaleza e Luquinhas para a rescisão. Estamos agora esperando um acerto entre Torpedo-RUS e Luquinhas, que pode acontecer a qualquer momento, e nós temos pressa de resolver para que possa se concretizar esse negócio e o atleta ficar disponível ao nosso treinador".
Marcelo Boeck
Coordenador técnico do Fortaleza

Por conta da negociação avançada, Guzmán está na capital cearense esperando apenas a conclusão da transferência para iniciar os trabalhos sob o comando do português Renato Paiva. O meio-campo de 27 anos chegou ao Torpedo-RUS em 2024, onde tem 11 jogos e cinco gols.

A última partida foi na vitória por 1 a 0 contra o FK Sochi-RUS pelo Campeonato Russo, no dia 17 de maio. Depois disso, devido à problemas administrativos do clube russo, ficou sem atuar.

Guzmán é o 9º reforço do Fortaleza

Revelado no Envigado-COL, atuou ainda por Atlético Nacional-COL e Tolima-COL, quando viveu o melhor momento da carreira. Na ocasião, foram 44 jogos, com 18 gols e nove assistências.

Em caso de desfecho positivo, Guzmán será o 9º reforço do Fortaleza na atual janela de transferência. Os demais são os goleiros Helton Leite e Vinícius Silvestre; o lateral-esquerdo Weverson; os volantes Pierre, Pablo Roberto e Rezende; e os atacantes Adam Bareiro e José Herrera.

Assuntos Relacionados

Jogada

Grêmio terá dois desfalques e um retorno contra o Ceará; veja provável escalação

Time gaúcho recebe o Vozão no sábado pela Série A

Vladimir Marques Há 1 hora
Foto de Árbitro Davi de Oliveira Lacerda apita Grêmio x Ceará, confronto válido pelo Campeonato Brasileiro

Jogada

Árbitro Davi de Oliveira Lacerda apita Grêmio x Ceará pelo Campeonato Brasileiro

Gilberto Rodrigues Castro Junior foi escalado para ser o árbitro de vídeo (VAR)

Ian Laurindo* Há 1 hora
Montagem com fotos de Luquinhas e Guzmán

Jogada

Fortaleza explica demora para anúncio de Yeison Guzmán e saída de Luquinhas

Coordenador técnico do clube, Marcelo Boeck detalhou o caso

Alexandre Mota Há 1 hora
Fortaleza está fora da Libertadores

Jogada

Fortaleza eliminado da Libertadores e foco na Série A | Jogada do Leão #29

Episódio tem participação dos jornalistas Alexandre Mota e Daniel Farias, do Sistema Verdes Mares

Redação Há 1 hora
Foto de Ryan Guilherme

Jogada

Fortaleza acerta venda de Ryan Guilherme ao Cruzeiro

Após ter negociação desfeita com o Royal Antwerp, da Bélgica, o jovem chega em definitivo ao Cruzeiro

Samir de Carvalho* Há 2 horas
Foto de Galvão Bueno, que elogiou o Ceará e aposta na permanência do Fortaleza na Série A

Jogada

Galvão Bueno elogia o Ceará e aposta na permanência do Fortaleza na Série A

Narrador foi homenageado pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceará

Daniel Farias 22 de Agosto de 2025