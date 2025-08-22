Fortaleza explica demora para anúncio de Yeison Guzmán e saída de Luquinhas

O Fortaleza Esporte Clube explicou a situação do meia colombiano Yeison Guzmán, que ainda não foi oficializado como reforço. Por meio de vídeo oficial, divulgado nesta sexta (22), o coordenador técnico Marcelo Boeck detalhou o caso, que envolve a saída do meia Luquinhas.

"O Guzmán tem sido monitorado há muito tempo pelo Fortaleza. Vimos uma oportunidade de mercado e enviamos uma proposta formal ao Torpedo-RUS que envolvia o nosso atleta Luquinhas, uma troca direta de um pelo outro. O Torpedo-RUS então nos deu anuência para negociar e fizemos um pré-acordo entre Fortaleza e Torpedo-RUS. Então ficou (um acordo) de Fortaleza, Torpedo-RUS e Gúzman e seu empresário, e um acordo de Fortaleza e Luquinhas para a rescisão. Estamos agora esperando um acerto entre Torpedo-RUS e Luquinhas, que pode acontecer a qualquer momento, e nós temos pressa de resolver para que possa se concretizar esse negócio e o atleta ficar disponível ao nosso treinador". Marcelo Boeck Coordenador técnico do Fortaleza

Por conta da negociação avançada, Guzmán está na capital cearense esperando apenas a conclusão da transferência para iniciar os trabalhos sob o comando do português Renato Paiva. O meio-campo de 27 anos chegou ao Torpedo-RUS em 2024, onde tem 11 jogos e cinco gols.

A última partida foi na vitória por 1 a 0 contra o FK Sochi-RUS pelo Campeonato Russo, no dia 17 de maio. Depois disso, devido à problemas administrativos do clube russo, ficou sem atuar.

Guzmán é o 9º reforço do Fortaleza

Revelado no Envigado-COL, atuou ainda por Atlético Nacional-COL e Tolima-COL, quando viveu o melhor momento da carreira. Na ocasião, foram 44 jogos, com 18 gols e nove assistências.

Em caso de desfecho positivo, Guzmán será o 9º reforço do Fortaleza na atual janela de transferência. Os demais são os goleiros Helton Leite e Vinícius Silvestre; o lateral-esquerdo Weverson; os volantes Pierre, Pablo Roberto e Rezende; e os atacantes Adam Bareiro e José Herrera.