Fortaleza estreia na temporada de 2021 contra o CRB: saiba o que está em jogo e prováveis escalações

A estreia do Fortaleza na temporada de 2021 ocorre nesta quarta-feira (3), seis dias após o encerramento da Série A do Campeonato Brasileiro, competição ainda da temporada de 2020. O curto espaço de tempo entre uma temporada e outra é explicado pela pandemia de Covid-19, com o Leão almejando um ano melhor, após o sufoco que foi permanecer na elite nacional. A partida de abertura é diante do CRB, às 19h30, no Castelão.

O compromisso marca o início da Copa do Nordeste para o Leão. Campeão em 2019 e eliminado pelo rival Ceará em 2020 na semifinal, o Tricolor quer provar que pode ser mais uma vez protagonista, ainda que tenha reformulado seu elenco, sinal que estava claro com a queda de rendimento na Série A. São 4 reforços - os volantes Éderson e Matheus Jussa, o meia Lucas Crispim e o atacante Robson, além de 5 saídas - o zagueiro Roger Carvalho, o lateral Gabriel Dias, o volante Derley e os atacantes Ederson e Bergson - este último emprestado.

Dos reforços, apenas Lucas Crispim deve estrear. Ele analisou o momento do clube e sua estreia. ""É uma possibilidade muito grande. Não apenas de jogar uma Série A, mas de vestir essa camisa que é de um gigante brasileiro. Dessa forma, pressão vai existir naturalmente e agora fazer parte dessa reformulação. Tenho maior prazer de começar logo e que eu possa devolver todo esse carinho que venho recebendo nas redes sociais, na rua, devolver isso em campo", declarou o atleta em sua apresentação.

Com isso, o time do técnico Enderson Moreira deve contar uma base que encerou a Série A. Um dos nomes confirmados é o atacante Wellington Paulista. Após uma temporada conturbada e de muitos desafios, brigando para não cair no Brasileirão até a última rodada,

Legenda: O técnico do Leão, Enderson Moreira, admitiu que a reta final da Série A não foi das melhores, mas que seu trabalho começa efetivamente agora Foto: THIAGO GADELHA

Wellington Paulista acredita que o título do Cearense, ir até à final da Copa do Nordeste e permanecer na Série A, seria o dever cumprido do elenco tricolor ao final do ano.

“A gente começa o Campeonato Cearense querendo buscar o título, conquistar o tricampeonato, chegar à final da Copa do Nordeste, ir o mais longe possível na Copa do Brasil e, claro, chegar o mais longe possível também no Brasileirão, tendo como foco a permanência na Primeira Divisão e depois conquistar coisas maiores. Dessa forma chegaríamos ao dever cumprido ao final da temporada.”

CRB

O CRB está pronto para estreia na Copa do Nordeste. Ontem, a equipe do técnico Roberto Fernandes treinou no CT do Floresta e encerrou os preparativos para encarar o Fortaleza.

Legenda: O experiente volante Wesley é uma das novidades do CRB para 2021 Foto: Divulgação / CRB

O time regatiano manteve quase todo o time que terminou a Série B. Da equipe titular na Série B, o técnico Roberto Fernandes perdeu apenas o lateral-esquerdo Igor Cariús. Guilherme Romão, ex-Botafogo-SP, foi contratado para substituí-lo.

São 16 reforços, entre eles o goleiro Diogo Silva e o zagueiro Diego Ivo, ambos com passagens pelo Ceará.

Ficha técnica

Competição: Copa do Nordeste de 2021

Local: Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 3 de março

Horário: 19h30

Árbitro: Diego da Silva Castro - PI

Fortaleza

Felipe Alves; Tinga, Wanderson, Quintero e Bruno Melo (Carlinhos); Felipe e Juninho; Romarinho, Luiz Henrique (Lucas Crispim) e David; Wellington Paulista. Técnico: Enderson Moreira

CRB

Edson Mardden; Reginaldo, Gum, Ewerton Páscoa e Guilherme Romão; Claudinei, Wesley e Diego Torres; Luidy, Hyuri e Lucão. Técnico: Roberto Fernandes