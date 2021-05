Fortaleza estreia na Série A contra Atlético-MG: saiba tudo sobre o jogo e prováveis escalações

O Fortaleza Esporte Clube inicia a caminhada na Série A do Brasileiro de 2021 neste domingo (30). Na estreia da competição, a equipe enfrenta o Atlético-MG às 11h, no Mineirão, em Belo Horizonte. O Diário do Nordeste exibe em tempo real, com transmissão ao vivo da Verdinha AM 810.

O principal desafio no calendário tricolor é marcado também por novas metas. No terceiro ano consecutivo na elite nacional, o planejamento estratégico busca classificação para uma competição internacional, como a Copa Sul-Americana, e não apenas a manutenção na 1ª divisão.

Por isso, a meta foi definida com antecedência e envolve o maior investimento no elenco. Semifinalista da Copa do Nordeste e tricampeão cearense, a gestão acredita no processo de ascensão sob comando do argentino Juan Pablo Vojvoda.

Estratégia

O confronto será importante para avaliar qual a postura adotada por Vojvoda contra um rival de maior investimento como o Atlético-MG, candidato ao título nacional e participante da Copa Libertadores. Isso porque o técnico está invicto pelo Fortaleza, mas teve pela frente apenas o Estadual.

Legenda: O técnico argentino Vojvoda tem montado um Fortaleza com variações táticas Foto: Thiago Gadelha / SVM

No torneio local, somou quatro vitórias e um empate, com 20 gols marcados e um sofrido. A estratégia de posse de bola e intensidade teve êxito, até com goleadas diante de Crato (6x1), Icasa (6x0) e Atlético-CE (6x0). Os esquemas táticos adotados foram 3-4-3 e 4-2-3-1.

Dessa vez, a imposição terá dificuldade pelo melhor nível do adversário. O Fortaleza pode apostar em mais transições ofensivas, com toques rápidos e objetividade para contra-ataque um adversário que deve ser proativo com peças como os atacantes Hulk e Vargas.

Escalação

A formação do Fortaleza é um mistério, mas protagonistas do elenco devem atuar, a exemplo do volante Éderson, do atacante David e do zagueiro Titi. Há dúvidas no meio-campo, com uso de Felipe ou Jussa, além de Matheus Vargas ou Crispim na armação ofensiva.

Legenda: David tem sido o principal destaque ofensivo do Fortaleza no início da temporada Foto: Thiago Gadelha/SVM

No departamento médico, o último boletim registrou o zagueiro Jackson (lesão do ligamento colateral lateral do joelho esquerdo) e o volante Blanco (estiramento grau 1 na posterior da coxa direita). O zagueiro colombiano Quintero deve retornar após período de folga.

Atlético-MG

Legenda: Com passagem pela Seleção Brasileira, Hulk é o grande nome do Atlético-MG Foto: Pedro Souza / Atlético-MG

A equipe do técnico Cuca entrou em campo pela Libertadores na terça-feira (25) e sacramentou a classificação às oitavas. Campeão mineiro em 2021, teve dois atletas convocados para a Seleção Olímpica - os laterais Arana e Guga - e tem outros nomes no radar das seleções sul-americanas.

Apesar do momento, tem os desfalques dos atacantes Keno, Tardelli e do meia Franco. O trio está lesionado e não deve ser opção contra o Fortaleza.