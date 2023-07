Fortaleza estende vínculo de Brítez até 2025

Na noite desta quarta-feira (26), Fortaleza comunicou a renovação de contrato do zagueiro Brítez até o fim de 2025. O novo vínculo do atleta ainda conta com uma opção de renovação por mais um ano. O acordo anterior do defensor com o Leão terminaria ao fim da temporada de 2024.

Brítez chegou ao Pici em 7 de julho de 2022 e rapidamente caiu nas graças da torcida tricolor. Logo em sua estreia, diante do Bragantino (próximo adversário do Fortaleza na Série A) fora de casa, o camisa 19 balançou as redes. Ao todo, o argentino já soma 56 jogos, um gol e quatro assistências com a camisa leonina.

Em entrevista ao site oficial do clube, o presidente Marcelo Paz comentou sobre a renovação de contrato do zagueiro.

"A gente faz essa renovação com convicção. É um atleta de experiência internacional, de jogar jogos grandes e vai ficar mais tempo aqui no Fortaleza nos ajudando. Ele queria essa renovação e o Fortaleza também queria. A gente tá muito feliz de estender o contrato pra que ele possa estar ainda mais feliz e desempenhar ainda melhor o trabalho dele aqui no Tricolor de Aço", disse. "É um atleta que chegou no Fortaleza no ano passado naquele momento difícil e participou da toda campanha de recuperação do clube de forma muito efetiva. Se identificou com a nossa camisa, jogou de zagueiro pela direita, pela esquerda, de lateral-direito e até de lateral-esquerdo" completou o presidente.