Fortaleza está escalado para enfrentar o Fluminense pela Copa do Brasil; veja formações

O Fortaleza entra em campo nesta quarta-feira (17) contra o Fluminense com novidades na escalação. O Romarinho retorna ao time após cumprir suspensão no Clássico-Rei do último domingo, formando o ataque com Silvio Romero.

Ou seja, a dupla de ataque será diferente da que atuou no Clássico-Rei, com Romero também ganhando chance como titular.

Ceballos e Britez também são novidades, assumindo as laterais.



CONFIRA A ESCALAÇÃO DO TRICOLOR DO PICI:

VEJA COMO CHEGA O FLUMINENSE:

O #TimeDeGuerreiros está escalado para a partida decisiva das quartas de final da @CopadoBrasil! VAAAAAMOS, FLUMINENSE! 🇭🇺 pic.twitter.com/xZ8Nn1TwOz — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) August 17, 2022

A Verdinha e o Diário do Nordeste transmitem o jogo ao vivo e em tempo real.

