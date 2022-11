Fortaleza está escalado para enfrentar o campeão Palmeiras pela Série A; veja formações

O Fortaleza entra em campo nesta quarta-feira (2) contra o Palmeiras pela Série A do Brasileiro com novidades na escalação. O duelo será às 21h30 no Allianz Parque, em São Paulo (SP). A partida terá transmissão da TV Verdes Mares.

De novidades, as entradas de Caio Alexandre no meio, além de Romarinho e Robson no ataque. Os desfalques leoninos são Pedro Rocha, com desconforto muscular na coxa direita e Ronald, que foi liberado para acompanhar o nascimento do filho.

CONFIRA A ESCALAÇÃO DO TRICOLOR DO PICI:

Confira a escalação do Palmeiras