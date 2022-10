Fortaleza está escalado para enfrentar o Atlético/MG pela Série A; veja formações

O Fortaleza entra em campo nesta segunda-feira (24) contra o Atlético/MG pela Série A do Brasileiro com novidades na escalação. O duelo será às 20h no estádio Castelão.

De novidades, o Leão terá os retorno de Benevenuto, Tinga e Lucas Sasha. De desfalques, Hércules está com desconforto na coxa esquerda, e Caio Alexandre suspenso.

CONFIRA A ESCALAÇÃO DO TRICOLOR DO PICI:

Leão escalado para #FORxCAM🦁✅



🚑 Balanço do Departamento Médico



- Hércules: Desconforto no músculo posterior da coxa esquerda. pic.twitter.com/LU1P1hSb76 — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) October 24, 2022

Confira a escalação do Atlético/MG