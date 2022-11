Fortaleza está escalado para enfrentar o Atlético/GO pela Série A; veja formações

O Fortaleza entra em campo neste domingo (6) contra o Atlético/GO pela Série A do Brasileiro com novidade na escalação. O duelo será às 16h no estádio Castelão.

De novidade, o Leão terá o retorno de Lucas Lima, que não enfrentou o Palmeiras. Ele ganha a vaga de Lucas Crispim, que está com edema na coxa esquerda.

Em contrapartida, sem jogadores suspensos, o Leão terá o retorno de Pedro Rocha. O atacante sentiu um desconforto muscular na posterior da coxa e foi baixa na última rodada. Ele inicia o jogo no banco de reservas.

CONFIRA A ESCALAÇÃO DO TRICOLOR DO PICI:

Confira a escalação do Atlético/GO