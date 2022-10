Fortaleza está escalado para enfrentar o América/MG pela Série A; veja formações

O Fortaleza entra em campo neste sábado (17) contra o América/MG pela Série A do Brasileiro com novidades na escalação. O duelo será às 20h30 no estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).

O volante Zé Welison herda a vaga de Lucas Sasha no meio, campo, que está suspenso. Sem Benevenutto, o escolhido para a zaga ao lado de Titi foi Britez.

CONFIRA A ESCALAÇÃO DO TRICOLOR DO PICI:

VEJA COMO CHEGA O COELHO:

A Verdinha e o Diário do Nordeste transmitem o jogo ao vivo e em tempo real.