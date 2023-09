Fortaleza está entre os clubes mais disciplinados da Série A; Veja ranking

O Fortaleza, na Série A do Campeonato Brasileiro, tem se mostrado uma equipe disciplinada dentro de campo. Isso porque, segundo o Espião Estatístico, o Tricolor está entre os três clubes que menos foram punidos com cartão vermelho na temporada, Corinthians e Vasco completam a lista. América-MG é o clube que mais sofreu essa punição, com nove cartões aplicados.

O único cartão amarelo aplicado contra a equipe do Fortaleza foi contra o São Paulo, no Brasileirão, em jogo válido pela 5ª rodada, quando o zagueiro Emanuel Brítez foi expulso depois de ser punido com dois cartões amarelos. O jogo terminou empatado sem gols e o tricolor paulista também teve uma expulsão, Rodrigo Nestor.