Fortaleza escalado com Boeck e mais novidades; veja a formação para o jogo com Bragantino

O Fortaleza está escalado para enfrentar o Bragantino nesta quarta-feira (20), às 19h (de Brasília), no estádio Nabi Abi Chedid, em São Paulo, pela 18ª rodada da Série A de 2022. O técnico Vojvoda promoveu o retorno do goleiro Marcelo Boeck, após lesão de Fernando Miguel, e a estreia do zagueiro Brítez - reforço da última janela de transferência.

A formação tática é a 3-5-2, com Moisés e Silvio Romero no sistema ofensivo. Veja as escalações.

Escalação do Fortaleza

Marcelo Boeck; Ceballos, Brítez e Titi; Lucas Crispim, Ronald, Jussa, Juninho Capixaba e Matheus Vargas; Moisés e Silvio Romero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Escalação do Bragantino

Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Natan e Luan Cândido; Lucas Evangelista, Raul e Miguel; Artur, Alerrandro e Sorriso. Técnico: Maurício Barbieri.

