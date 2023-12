Fortaleza entra em campo com escrita diferente no escudo; entenda

O Fortaleza entrou em campo com um escudo diferente na partida contra o Goiás, neste domingo (3). O nome do clube foi escrito em Braille como uma forma de homenagem ao Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Visual, celebrado no dia 13 de dezembro.

Para os mais desatentos, o pequeno detalhe pode ter passado despercebido, mas significa muito para a comunidade cega. A instituição é extremamente envolvida em causas sociais e costuma homenagear com frequência datas importantes como esta.

Nas redes sociais, o clube destacou que a palavra "Fortaleza" é marcante em qualquer idioma e ressaltou a parceria com a sua fornecedora de material esportivo para a ação.