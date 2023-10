Fortaleza enfrentará ex-técnico Rogério Ceni pela 6ª vez; veja retrospecto

O Fortaleza reencontra neste sábado (21), ao enfrentar o Bahia na Fonte Nova, em Salvador, pela Série A do Campeonato Brasileiro, um dos técnicos mais marcantes de sua história: Rogério Ceni. Com 153 jogos dirigindo o Leão, Ceni foi Campeão Cearense (de 2019 e 2020), da Copa do Nordeste (2019) e da Série B do Brasileiro (2018).

E desde que Rogério Ceni deixou o clube em 2020, o Fortaleza o enfrentou 5 vezes. O Leão venceu uma vez, perdeu outra e foram 3 empates.

O último 'encontro' entre eles foi com vitória do Fortaleza. Comandante do São Paulo em jogo da 24ª rodada do Brasileiro 2022, o treinador viu o clube cearense sair vitorioso do Morumbi, por 1 a 0, com gol de Juninho Capixaba.

Histórico Fortaleza x Rogério Ceni:

São Paulo 0 x 1 Fortaleza (24ª rodada do Brasileirão 2022);

Fortaleza 1 x 1 São Paulo (5ª rodada do Brasileirão 2022);

Fortaleza 1 x 1 São Paulo (31ª rodada do Brasileirão 2021);

Flamengo 2 x 1 Fortaleza (6ª rodada do Brasileirão 2021);

Fortaleza 0 x 0 Flamengo (27ª rodada do Brasileirão 2020)

Na tabela

O encontro entre Fortaleza e Bahia pela Série A do Brasileiro é válido pela 28ª rodada da Série A, às 18h30 na Arena Fonte Nova, em Salvador. O Leão é o 8º na tabela com 42 pontos, enquanto o Bahia é o 14º com 31 pontos.