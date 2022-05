Fortaleza enfrenta o Vasco na estreia do Brasileiro Feminino Sub-20 nesta terça-feira

As Leoas estreiam nesta terça-feira (3) no Campeonato Brasileiro Feminino Sub-20. O time encara o Vasco da Gama no Estádio Municipal de Santana da Parnaíba, em São Paulo. A praça esportiva será palco dos jogos da primeira fase. A partida será às 20h30.

Além de Fortaleza e Vasco, Atlético-MG e Ferroviária-SP formam o Grupo C. Na primeira fase da competição, que ocorre até 14 de maio, as equipes estão divididas em seis grupos formados por quatro clubes cada. Estes fazem seis jogos de pontos corridos. Oito times avançam: os seis primeiros de cada chave e os dois melhores segundos colocados.

Igor Cearense comanda o plantel formado por 20 atletas. Débora Ventura, que é técnica da equipe principal, está como auxiliar do grupo. Além deles, há o preparador físico Ronaldinho e a massagista Rosilane.

Confira aqui a tabela de jogos da Primeira Fase.

Veja as atletas do Leão no Brasileiro Sub-20:

Goleiras: Raiane e Dayane

Raiane e Dayane Zagueiras: Taynara, Evelyn, Clarissa e Valéria

Taynara, Evelyn, Clarissa e Valéria Laterais : Leticia, Mirela, Tays e Akhemi

: Leticia, Mirela, Tays e Akhemi Volantes: Rebeca, Marília, Bárbara e Janyelle

Rebeca, Marília, Bárbara e Janyelle Atacantes: Aninha, Duda, Emylle, Darliane, Clarinha e Livia