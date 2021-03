Fortaleza enfrenta o Treze na Arena Castelão; veja o que está em jogo e prováveis escalações

O Fortaleza tem um novo desafio na Copa do Nordeste de 2021. Neste sábado (13), às 18h15, na Arena Castelão, enfrenta o Treze-PB, pela 3ª rodada da fase de grupos do torneio regional. A Rádio Verdes Mares transmite ao vivo, com tempo real do Diário do Nordeste.

A missão tricolor é manter o 100% de aproveitamento do início da temporada. Com elenco renovado e em busca de mais reforços, o time conseguiu vencer todos os compromissos disputados neste novo ciclo sob comando de Enderson Moreira - o profissional foi expulso na rodada anterior e será ausência no banco de reserva, deixando o posto para o auxilar Luís Fernando Flores.

Até o momento, foram duas vitórias no Nordestão (CRB e Sampaio Corrêa) e uma no Campeonato Cearense (Atlético-CE) - o último foi suspenso devido ao decreto de lockdown instaurado no Estado. Nas três partidas, inclusive, o sistema defensivo não sofreu gols.

Estratégia

Legenda: Enderson Moreira vai iniciar trabalho da temporada 2021 Foto: Thiago Gadelha / SVM

A expectativa é que o elenco mude a cada jogo para administrar melhor o desgaste físico. Isso porque o time não recebeu férias após o encerramento da Série A do Brasileiro, em fevereiro.

"A gente não tem poupado, mas colocado os melhores em condições físicas. Claro que perde um pouco quando mexe, mas é necessário nesse começo. Depois podemos partir para equipe base, isso vai demandar mais tempo, semanas abertas para todo mundo se recuperar", detalhou o técnico.

O certo é a presença do esquema 4-3-3 em campo. Com o rodízio de folgas, alguns jogadores devem ser retirados da lista de relacionados e ceder oportunidade entre os titulares.

Legenda: Ronald renovou contrato com o Fortaleza até 2023 Foto: Thiago Gadelha / SVM

No meio-campo, o volante Ronald pode ganhar oportunidade. O atleta renovou contrato até o fim de 2023 e ainda não atuou na temporada com o técnico Enderson Moreira. O meia Matheus Vargas, que participou de uma partida, pode receber chance entre os titulares.

No ataque, a tendência é o retorno de peças como Wellington Paulista e Osvaldo. O atacante Robson, autor de dois gols em duas oportunidades, pode iniciar entre os reservas.

Treze-PB

Legenda: Marcelinho Paraíba é o técnico do Treze para a temporada de 2021 Foto: Cassiano Cavalcanti / Treze

A delegação do Galo da Borborema encerrou a preparação na quinta-feira (10) e chegou na capital cearense um dia depois. Sem treinar na cidade, a aposta é descansar o grupo principal.

Na Copa do Nordeste, o time soma uma vitória (Altos-PI) e um empate (CSA). O Fortaleza é tido como o maior desafio da temporada para o técnico Marcelinho Paraíba pela participação na Série A.

“É um time que merece atenção, mas não precisamos ficar atrás o tempo todo. Podemos buscar a vitória ou empate. Eles têm Wellington Paulista, que é um artilheiro nato, e também Osvaldo. Vamos respeitar o adversário, procurar marcar forte e sair nos contra-ataque”, explicou.

Ficha técnica

Fortaleza x Treze

Competição: Copa do Nordeste de 2021

Local: Arena Castelão, em Fortaleza

Data: 13 de março

Horário: 18h15

Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade/BA

Transmissão: Rádio Verdes Mares e Diário do Nordeste (em tempo real)

Fortaleza | Felipe Alves; Tinga, Jackson, Wanderson e Carlinhos; Ronald, Felipe e Matheus Vargas; Osvaldo, Romarinho e Wellington Paulista. Técnico: Luís Fernando Flores.

Treze | Jeferson; Paulinho, Marlon, Rômulo e Emerson; Darlan, Régis Potiguar, Birungueta, Ancelmo e Kleyton Domingues; Jairinho. Técnico: Marcelinho Paraíba.