Fortaleza enfrenta o Santa Cruz na Arena Castelão: veja o que está em jogo e prováveis escalações

Passado o Clássico-Rei, o Fortaleza segue invicto na temporada. Em seis jogos, são quatro vitórias e dois empates. Porém, mais importante que seguir sem perder, foi ter apresentado evolução no futebol jogado. O Tricolor teve melhora no desempenho contra o Ceará, e é com a expectativa de demonstrar ainda mais evolução que o Leão do Pici volta ao gramado da Arena Castelão nesta terça-feira (23), às 21h30min, para enfrentar o Santa Cruz.

O duelo, válido pela 5ª rodada da Copa do Nordeste, é mais uma oportunidade que a equipe do técnico Enderson Moreira tem para mostrar ao torcedor que está, de fato, em processo de melhora neste início de temporada. Não somente nos resultados obtidos, mas sobretudo na postura e no nível de atuação.

Mesmo sem resultados negativos, as atuações anteriores contra CRB, Sampaio Corrêa, Atlético-CE, Treze-PB e Caxias ainda deixavam bastante a desejar. Pouco organizado, o time não apresentava postura que agradava o torcedor e cometeu muitos erros.

Contra o Ceará, ainda não foi ideal, mas já foi possível se perceber aspectos mais positivos, sobretudo no primeiro tempo, em que o Tricolor foi superior, teve mais posse de bola, conseguiu realizar jogadas de triangulação e rondou mais a área adversária.

E expectativa é que, frente ao Santa Cruz, a equipe possa caminhar mais um passo neste processo. O duelo contra o time pernambucano é muito importante, também, a nível de classificação. Com oito pontos, o Tricolor pode deixar o G-4 nesta rodada, dependendo dos resultados de Altos, Vitória e CSA.

Pela desgastante sequência de jogos, a tendência é que Enderson Moreira realize mais mudanças na equipe, evitando que alguns atletas sejam submetidos a várias partidas logo no início da temporada.

Caras novas

O que aumenta as possibilidades de caras novas no time titular. Todos os reforços para 2021 já foram regularizados, mas três deles ainda não estrearam: o lateral-direito Daniel Guedes, o volante Gustavo Blanco e o meia Yago Pikachu.

Além deles, o meia-atacante Isaque, que já ficou no banco e entrou no decorrer do Clássico-Rei, atuando alguns minutos, também pode ganhar oportunidade de ter mais tempo em campo agora.

Rival desesperado

Adversário do Fortaleza, o Santa Cruz está desesperado e joga suas últimas fichas na competição. Com quatro derrotas nas primeiras quatro rodadas, é a única equipe que ainda não pontuou na Copa do Nordeste. Sofreu seis gols e marcou somente um.

Somando também o Campeonato Pernambucano, o Tricolor do Recife tem somente uma vitória em sete jogos, desempenho que estabelece o pior início de temporada do clube nos últimos 36 anos.

Pressionado, o técnico João Brigatti precisa da vitória para fazer o Santa seguir vivo e com chances de classificação para a próxima fase da competição.

Fortaleza x Santa Cruz

Competição: Copa do Nordeste

Local: Arena Castelão, em Fortaleza-CE

Data: 23 de março

Horário: 21h30min

Árbitro: Jose Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL)

Transmissão: Rádio Verdes Mares e Tempo Real em Diário do Nordeste

Fortaleza: Felipe Alves, Daniel Guedes (Pablo), Quintero, Wanderson e Bruno Melo; Juninho, Ronald (Gustavo Blanco) e Lucas Crispim (Matheus Vargas); Romarinho, Robson e Igor Torres. Técnico: Enderson Moreira.

Santa Cruz: Jordan, Augusto Potiguar, William Alves, Célio Santos e Alan Cardoso; Caetano, Karl e Chiquinho; Madson, Léo Gaúho e Pipico. Técnico: João Brigatti