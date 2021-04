Fortaleza enfrenta o Bahia após semana livre; rival chega em solo cearense de voo fretado

O Fortaleza intensificou os preparativos para a semifinal da Copa do Nordeste contra o Bahia. A bola rola no sábado (24), às 20h30, em jogo único na Arena Castelão. E a equipe chega para o clássico tricolor após uma semana livre de atividades.

O intervalo é raro e também importante para o técnico Enderson Moreira aprimorar os treinamentos. Na atual temporada, a equipe participou de 12 jogos em menos de dois meses - a estreia foi na vitória contra o CRB em 3 de abril.

A perspectiva temporal pode ser uma vantagem no próximo duelo. A última partida leonina foi no último sábado (17), quando bateu o CSA em casa.

Nesse mesmo período, o Bahia entrou em campo duas vezes, incluindo uma viagem internacional. O plantel do treinador Dado Cavalcanti encarou o CRB (17/4) e depois embarcou até o Uruguai para estreia na Copa Sul-Americana com o Montevideo City (21/4).

Logística do Bahia

Legenda: O elenco do Bahia deixa o Uruguai e viaja direta para a capital cearense Foto: divulgação / Bahia

Assim, o desgaste físico é um desafio a mais aos visitantes. Na logística para o compromisso, o Bahia chega na capital cearense de voo fretado nesta quinta-feira (22), direto do exterior. Delegação deve desembarcar no turno da noite, conforme noticiado pelo ge.

Pela necessidade do deslocamento, a equipe vai treinar com bola uma vez antes do jogo. No cronograma, tem atividade no CT do Ceará na sexta com foco na decisão da Copa do Nordeste.

Regulamento

Legenda: O campeão da Copa do Nordeste garante uma taça para a galeria de troféus Foto: Rafael Ribeiro / CBF

Os confrontos das semifinais ocorrem em jogo único, com mando de campo das equipes que conquistaram melhor campanha. Neste caso, Ceará e Fortaleza decidem os respectivos duelos na Arena Castelão. Assim, o torneio regional pode ter um Clássico-Rei na finalíssima.

A única vantagem dos times é o mando. Logo, em caso de empate no tempo regulamentar, a fase eliminatória será decidida nos pênaltis.

Confrontos das semifinais

22.04 - Ceará x Vitória - Arena Castelão, às 16h

22.04 - Fortaleza x Bahia - Arena Castelão, às 20h30