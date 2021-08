Fortaleza enfrenta CRB pela Copa do Brasil: confira horário, onde assistir e prováveis escalações

Uma partida que vale milhões. O Fortaleza tem, contra o CRB, às 16h30 desta quarta (4), um duelo que pode ser determinante para a sequência da temporada. A partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, no estádio Rei Pelé, em Maceió, sacramentará um classificado e um eliminado e o Tricolor busca a confirmação do favoritismo para avançar de fase.

A vantagem do empate é cearense após a vitória por 2 a 1 no jogo de ida, semana passada, na Arena Castelão. O time alagoano precisa vencer por ao menos um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis e por dois ou mais para passar direto no tempo normal.

Situação nada fácil, tendo em vista que o Fortaleza de Vojvoda apenas foi derrotado por dois gols de direrença uma única vez, mas justamente no último domingo (1º), para o rival Ceará.

GRANA EM JOGO

Legenda: Wellington Paulista marcou os gols da vitória no jogo da ida Foto: Thiago Gadelha/SVM

A Copa do Brasil não é considerada a competição mais rentável do país à toa. Quem passar de fase garante R$ 3.45 milhões em cotas só por participar das quartas de final. Se eliminar o CRB, o Fortaleza totalizará mais de R$ 10 milhões com o torneio eliminatório, já que assegurou, até aqui, R$ 6.46 milhões por ter eliminado Caxias-RS, Ypiranga-RS e Ceará.

A premiação é importantíssima aos cofres leoninos, tendo em vista as dificuldades impostas pela pandemia da Covid-19 e a necessidade que o clube tem de manter o equilíbrio financeiro para honrar os compromissos, algo que tem sido feito em dia.

NOVIDADES

Legenda: Atacante chileno vem aprimorando a parte física há mais de duas semanas Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza

A tendência é que o técnico Juan Pablo Vojvoda mande força máxima a campo, com a única ausência certa do zagueiro Marcelo Benevenuto, que não pode atuar na Copa do Brasil por já ter defendido o Botafogo na competição. Felipe, que iniciou o Clássico-Rei no banco por conta de desgaste físico, volta ao time.

Mas as principais novidades iniciarão no banco de reservas. Os recém-contratados Edinho e Ángelo Henríquez viajaram com a delegação, já foram regularizados e com isso estão à disposição para atuar contra o time alagoano.

Os dois já estão treinando no Pici há semanas e aprimoraram a parte física. Com isso, serão opções para o decorrer da partida e da temporada.

OLHO NO CRB

Legenda: CRB deu trabalho ao Fortaleza no jogo de ida Foto: Thiago Gadelha/SVM

Adversário do Tricolor, o CRB faz boa campanha na Série B do Campeonato Brasileiro, atualmente ocupando a 5ª colocação e brigando a cada rodada por uma vaga no G-4. O clube regatino já mostrou na partida de ida que é organizado e deve impor dificuldades ao Fortaleza.

O atacante Júnior Brandão foi regularizado e deve ser a grande novidade no time titular.

FICHA TÉCNICA | VEJA HORÁRIO, ONDE ASSISTIR E LOCAL

Competição: Copa do Brasil

Data: 4 de Agosto de 2021

Hora: 16h30min

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL)

Transmissão: Premiere, SporTV, Rádio Verdes Mares e Tempo Real do Diário do Nordeste

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e Jose Reinaldo Nascimento Junior (DF)

CRB

Diogo Silva; Reginaldo, Gum, Caetano e Guilherme Romão; Marthã, Renan Bressan e Diego Torres; Jajá, Erik (Jean Patrick) e Júnior Brandão. Técnico: Allan Aal

FORTALEZA

Felipe Alves; Tinga, Titi e Jackson (Matheus Jussa/Bruno Melo); Yago Pikachu, Ederson, Felipe, Matheus Vargas e Lucas Crispim; Robson e David. Técnico: Juan Pablo Vojvoda