Fortaleza encara o São Paulo tentando recuperação no Campeonato Brasileiro Sub-20

Buscando reabilitação na competição, o Fortaleza encara o São Paulo neste sábado (16), às 10 horas, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. A partida será no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú.

Com apenas um ponto conquistado, o Leão do Pici é o último colocado no Grupo A da competição e um dos dois únicos times sem vitórias (o outro é o Bahia).

Em cinco jogos, o Tricolor tem um empate e quatro derrotas, acumulando também a pior campanha geral do certame.

Já o São Paulo tem seis pontos, está em 8º e busca o triunfo para encostar no G-4 do grupo. Em cinco jogos, o time paulista tem duas vitórias e três derrotas.

