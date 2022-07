Fortaleza encara o Cuiabá com quarteto ofensivo e retorno de Fernando Miguel; veja escalações

O Fortaleza encara o Cuiabá com novas mudanças no time titular. O time vem bastante ofensivo e terá também a volta do goleiro Fernando Miguel, recuperado, que retorna à titularidade para o jogo deste domingo (31), na Arena Pantanal (MT).

VEJA ESCALAÇÃO DO FORTALEZA:

Fortaleza: Fernando Miguel; Emanuel Brítez, Titi, Benevenuto e Juninho Capixaba; Ronald, Lucas Sasha, Thiago Galardo e Moisés; Romarinho e Robson. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

De acordo com novo boletim do departamento médico, nenhum atleta tricolor está em tratamento. No entanto, Tinga, Zé Welison e Hércules seguem em transição.

VEJA A ESCALAÇÃO DO CUIABÁ:

