Fortaleza encaminha empréstimo do volante Juninho ao América-MG

O Fortaleza encaminhou o empréstimo do volante Juninho ao América-MG para a temporada de 2021. A negociação está avançada e depende de detalhes burocráticos para o anúncio oficial.

Na negociação, o atleta de 34 anos será cedido ao Coelho até dezembro, mesmo período que encerra contrato no clube cearense. O jogador foi solicitado pelo técnico Lisca, conforme noticiado pela Rádio Assunção.

A chegada de Juninho ao Pici ocorreu em 2019. Titular absoluto das duas últimas temporadas, é reponsável pela bola parada e soma 82 partidas com a camisa tricolor, além de oito gols marcados.

Com a reformulação no elenco, perdeu espaço sob comando do técnico Enderson Moreira. Dos sete jogos realizados, iniciou a partida em três ocasiões.

Para a posição, o Fortaleza contratou Gustavo Blanco, Éderson e Matheus Jussa. O setor possui também os remanescentes Ronald e Felipe, além de Pablo e Lucas Alisson, que subiram da equipe de transição.