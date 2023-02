Fortaleza encaminha empréstimo de volante Ronald ao Cuiabá

O Fortaleza encaminhou a transferência do volante Ronald ao Cuiabá. As partes ajustam os últimos detalhes para oficializar a negociação, nos moldes de empréstimo até o fim da temporada. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista André Hernan.

Com 25 anos, o atleta tem contrato no Pici até o fim de 2024. No elenco desde 2020, perdeu espaço em 2023 e participou de duas partidas, todas como titular. No mercado, recebeu contatos de Santos e São Paulo anteriormente, mas as negociações não avançaram.

A chegada ao Pici foi em 2020, por indicação do então técnico Rogério Ceni. Na época, foi cedido pelo Juventus-SC e depois teve uma cláusula de compra exercida pelo Fortaleza por R$ 1 milhão.

Para o meio-campo, o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda conta com nove opções. A lista contempla os volantes Lucas Sasha, Caio Alexandre, Hércules e Zé Welison, além dos meias Lucas Crispim, Tomás Pochettino, Calebe, Amorim e Sammuel.