Fortaleza encaminha empréstimo de Habraão à Chapecoense; veja detalhes

O zagueiro Habraão, do Fortaleza, está próximo de acertar com a Chapecoense para a temporada 2024. A informação foi divulgada inicialmente pelos jornalistas Ricardo Tavares e Eduardo Florão e confirmada pelo Diário do Nordeste.

O Diário do Nordeste apurou que a situação já está encaminhada rumo a um acerto e que a negociação deve ser concretizada em breve.

Fortaleza e Chapecoense estão conversando sobre o empréstimo do jogador de 22 anos, que tem contrato com o Tricolor do Pici até o final da temporada 2024. O Fortaleza adquiriu 50% dos direitos do atleta junto ao Primavera-SP, por R$ 200 mil, em fevereiro de 2022.

Legenda: O zagueiro Habraão durante treino do profissional do Fortaleza Foto: Leonardo Moreira / FEC

Na temporada 2023, Habraão foi emprestado pelo Fortaleza ao ABC. Com a camisa da equipe potiguar, o zagueiro somou 25 jogos disputados. Destes, 22 foram da Série B do Brasileirão, onde o ABC acabou rebaixado para a Série C.

Pela equipe profissional do Fortaleza, Habraão soma oito jogos disputados e um gol marcado, entre as temporadas 2022 e 2023.

*Sob a supervisão do editor João Bandeira Neto.