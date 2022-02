Fortaleza encaminha empréstimo de goleiro Felipe Alves para o Juventude

O Fortaleza encaminhou o empréstimo do goleiro Felipe Alves ao Juventude. Restam detalhes burocráticos para a conclusão da negociação, nos moldes de empréstimo até o fim da temporada. O vínculo do arqueiro no time cearense é até 2023.

Vale ressaltar que o atleta de 33 anos já tinha sido removido do site oficial do clube cearense e não treinava com o elenco do técnico argentino Vojvoda. A informação foi publicada inicialmente pelo jornal O Povo e confirmada pelo Diário do Nordeste.

Antes do Juventude, o Coritiba chegou a analisar a contratação. O jogador ficou sem espaço por conta de desgaste interno, como admitiu o presidente tricolor Marcelo Paz. Assim, o clube foi ao mercado e contratou Fernando Miguel como titular.

Com 33 anos, Felipe Alves chegou ao Pici em 2019. Logo se firmou na posição, recebeu o apelido de 'Homem de Gelo' e também participou de feitos importantes, como o tricampeonato cearense. Ao todo, foram 142 exibições com a camisa leonina.