Fortaleza encaminha contratação do volante Bruno Gomes, do Coritiba

A lacuna deixada no meio de campo do Fortaleza depois da saída de Caio Alexandre para o Bahia deve estar próxima de ser preenchida. Isso porque o Tricolor do Pici retomou a negociação e está próximo de fechar a contratação do volante Bruno Gomes, do Coritiba. A informação foi confirmada pela repórter do Sistema Verdes Mares Marta Negreiros.

A diretoria do Leão chegou a enviar uma proposta de compra para o clube paranaense no começo de 2024. Os valores agradaram o clube detentor do passe do atletas, mas as negociações seguiram arrastadas e não avançaram, mesmo com a possibilidade de alguns outros atletas do Tricolor serem envolvidos na negociação.

Atualmente, Bruno está com a Seleção Brasileira na disputa do Pré-Olímpico de futebol masculino, na Venezuela. O atleta atuou como titular na vitória contra a Bolívia, na primeira rodada, enquanto ficou no banco de reservas nos últimos dois jogos, diante de Colômbia e Equador.

BRUNO GOMES

Bruno Gomes, de 22 anos, foi adquirido pelo Coritiba no início de 2023, junto ao Internacional por cerca de R$ 4,5 milhões. O contrato do atleta com o clube é válido até o fim de 2027. O volante é considerado uma peça da equipe titular do Alviverde paranaense. No total, são 63 jogos e quatro gols marcados pelo time de Curitiba.