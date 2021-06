Fortaleza encaminha contratação de meia Thiago Alves, do Paraná

O Fortaleza encaminhou a contratação do meia Thiago Alves, do Paraná. O contrato deve ser assinado por duas temporadas, com investimento próximo de 500 mil. As informações são do ge.

Na negociação, o time paranista busca viabilizar um percentual de receita em uma futura venda. O atual vínculo do jogador é encerrado no dia 10 de dezembro, o que permite a assinatura de um pré-contrato com qualquer clube.

A expectativa é que o jogador desembarque na capital cearense nos próximos dias para a realização de exames. Em caso de acerto, Thiago será integrado ao Sub-23 para disputa do Brasileirão de Aspirantes.

Revelado pelo Grêmio Novorizontino/SP, o meia tem passagem também na base do Palmeiras. Pelo Paraná, soma 47 partidas, com três gols.