Fortaleza empresta o zagueiro Bernardo Schappo ao Botafogo-SP

O zagueiro Bernardo Schappo foi anunciado na manhã desta segunda-feira (18) como o novo reforço do Botafogo-SP para a temporada 2024. O jogador de 24 anos foi emprestado pelo Fortaleza sem ter disputado nenhuma partida pelo Tricolor do Pici em 2023.

Em março de 2023, Schappo foi contratado pelo Fortaleza. O clube cearense comprou 70% dos direitos econômicos do defensor de 24 anos por R$ 1,8 milhão, em contrato válido até 31 de dezembro de 2026.

Com 1,91cm de altura, Schappo foi um dos destaques do Ituano na disputa do Campeonato Paulista de 2023. Ele chega ao Botafogo-SP para disputar mais uma vez o Paulistão, considerado um dos campeonatos estaduais mais disputados do Brasil.