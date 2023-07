Fortaleza empresta atacante Igor Torres à Ponte Preta

O atacante Igor Torres foi emprestado pelo Fortaleza à Ponte Preta até o final da temporada 2023. A informação foi confirmada pelo próprio clube cearense na tarde desta quinta-feira (6). O atacante de 24 anos estava emprestado desde o início do ano ao Atlético-GO.

Com contrato com o Tricolor do Pici até o dia 31 de dezembro de 2024, Igor Torres será emprestado pela terceira vez pelo Leão. Em 2022, o atacante foi emprestado ao Bahia, no início de 2023 ao Atlético-GO e agora à Ponte Preta, que disputa a Série B do Brasileirão.

IGOR TORRES É DA MACACA! O atacante de 23 anos chega para integrar o elenco na sequência do Brasileirão. Seja bem-vindo, meu atacante! 🔥⚽🦍#VamosPonte #PontePreta #JogamosJuntos #FechadoComAMacaca pic.twitter.com/nX2GyhlDa5 — Ponte Preta Oficial (@aapp_oficial) July 6, 2023

Com a camisa do Atlético-GO, Igor Torres disputou 11 partidas em 2023, entre Campeonato Goiano, Copa do Brasil e Série B do Campeonato Brasileiro. Ao longo de sua passagem pelo Dragão, foram dois gols e uma assistência.

NOVO DESAFIO PARA IGOR TORRES

A Ponte Preta ocupa atualmente a 14ª colocação na tabela de classificação da Série B do Brasileirão 2023. A Macaca soma atualmente 18 pontos na competição, após 15 rodadas disputadas do torneio nacional.

Em nota, o Fortaleza desejou sucesso ao jogador em seu novo clube.

*Sob a supervisão do editor João Bandeira Neto.