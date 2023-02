Fortaleza empresta atacante Gustavo Coutinho ao Atlético-GO

O atacante Gustavo Coutinho foi emprestado pelo Fortaleza ao Atlético-GO até o final da temporada 2023. A informação foi confirmada pelo próprio Fortaleza no início da tarde desta quinta-feira (16). Cria da base do Leão do Pici, o atacante de 24 anos terá mais uma experiência de empréstimo. Ele já foi emprestado a clubes como Botafogo-PB e Sport.

Gustavo Coutinho fez sua estreia no time profissional do Fortaleza em 2018. O ano em que recebeu mais oportunidades com a camisa tricolor foi 2019, quando marcou cinco gols em dez jogos. Nos anos seguintes, Coutinho foi emprestado em diferentes oportunidades, para a Cabofriense, para o Operário Ferroviário, para o Botafogo-PB e para o Sport.

Em 2022, Gustavo Coutinho teve a melhor temporada de sua carreira. Foi emprestado ao Botafogo-PB, onde somou 32 partidas e 19 gols. No mesmo ano, foi emprestado ao Sport, mas não teve o mesmo sucesso. Havia a expectativa de que Coutinho fosse aproveitado pelo Fortaleza em 2023, o que não se concretizou. O atacante não disputou nenhuma partida e agora será novamente emprestado.

NOVO DESAFIO PARA COUTINHO

O Atlético-GO disputará pelo menos três competições na temporada 2023. A equipe foi rebaixada na última edição da Série A do Brasileirão e irá participar da Série B em 2023. Além dessa competição, o Dragão disputa o Campeonato Goiano e também a Copa do Brasil.

Em nota, o Fortaleza desejou sucesso ao jogador em seu mais novo clube. Gustavo Coutinho tem contrato com o Tricolor do Pici até 31 de dezembro de 2024.