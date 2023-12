Fortaleza empresta atacante Edinho ao Paysandu para a temporada 2024

O atacante Edinho foi emprestado pelo Fortaleza ao Paysandu até o final da temporada 2024. A informação foi confirmada pelo próprio clube cearense na tarde deste sábado (23). O jogador de 29 anos já havia sido emprestado ao Juventude e ao Sport.

Com contrato com o Tricolor do Pici até o final de 2024, Edinho será emprestado pela terceira vez pelo Leão em 2024. Na atual temporada, foram 59 jogos com a camisa do Sport, além de seis gols e 12 assistências. Em 2022, foram 11 jogos pelo Juventude.

Revelado nas categorias de base do Fortaleza, Edinho vestiu a camisa do Fortaleza em seis temporadas, mas perdeu espaço a partir de 2022.

NOVO DESAFIO PARA EDINHO

O Paysandu conquistou nesta temporada o acesso à Série B do Brasileirão. Edinho terá sua segunda experiência no Papão, onde também atuou na temporada 2015. O Fortaleza desejou sucesso ao jogador em seu novo clube.