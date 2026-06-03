A diretoria do Fortaleza emitiu uma nota repudiando a atuação do juiz Afro Rocha de Carvalho Filho (PB) durante a derrota para o Vitória por 2 a 1, nesta terça-feira (2), na Arena Castelão, pelo jogo de ida da final da Copa do Nordeste. Na ocasião, o Leão do Pici teve o volante Ronald recebendo um cartão vermelho direto no 2º tempo, quando vencia por 1 a 0, e ainda um pênalti marcado contra. Na avaliação da instituição, a arbitragem "demonstrou falta de critério, insegurança nas decisões e equívocos que influenciaram diretamente o andamento da partida". Todas as situações listadas geraram “questionamentos legítimos por parte do Tricolor do Pici”, gerando a revolta dos atletas. [render name="Vídeo" contentId="7.5355870"] Assim, o clube fez uma reclamação formal junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para cobrar providências e esclarecimentos da partida. O objetivo é que situações assim não se repitam. O confronto de volta está marcado para o próximo sábado (6), às 16h, no Barradão, em Salvador/BA. O Leão do Pici precisa vencer por um gol de diferença para conduzir a decisão para os pênaltis, ou dois para ser campeão regional - já a equipe baiana fica com essa taça até em caso de empate. Nota oficial do Fortaleza O Fortaleza Esporte Clube vem a público manifestar seu repúdio com a atuação da equipe de arbitragem na partida contra o Vitória, pelo primeiro jogo da final da Copa do Nordeste, na Arena Castelão, na noite desta terça-feira (2). O Clube compreende que em uma competição de grande relevância e visibilidade, causa preocupação a designação de uma equipe de arbitragem que demonstrou falta de critério, insegurança nas decisões e equívocos que influenciaram diretamente o andamento da partida. Ao longo do jogo, foram observados lances e decisões que comprometem a condução justa da disputa e geram questionamentos legítimos por parte do Tricolor do Pici, de seus torcedores e de todos que prezam pela integridade da competição. Diante desse cenário, o Fortaleza formalizará uma reclamação junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), solicitando esclarecimentos sobre os critérios adotados e cobrando providências para que situações semelhantes não voltem a ocorrer.