Fortaleza embarca para o Rio de Janeiro com 24 atletas; veja relacionados

Com 24 jogadores na delegação, o Fortaleza embarcou na tarde desta sexta-feira (1º) para o Rio de Janeiro. A lista de relacionados não teve surpresas e dos principais jogadores apenas Calebe, Hércules e Pedro Rocha ficaram de fora por estarem no departamento médico.

O atacante Marinho, que está suspenso e não encara o Fluminense domingo, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, seguiu com o grupo e participará do treinamento de sábado, mas também vai ser liberado posteriormente para folga.

O volante Caio Alexandre, que cumpriu suspensão contra o América-MG, na Sul-Americana, se juntou ao grupo e volta a ser opção para o técnico Juan Pablo Vojvoda.

Na manhã de sábado (2), a partir das 10 horas, o elenco tricolor encerra os preparativos pra enfrentar o Fluminense no campo da Escola de Educação Física do Exército. Depois, segue viagem de ônibus para Volta Redonda.

Veja os relacionados do Fortaleza para o duelo contra o Fluminense: