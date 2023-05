Fortaleza embarca para jogos fora de casa com 26 relacionados; veja lista

O Fortaleza embarcou nesta sexta-feira (12), rumo aos dois jogos fora de casa em sequência, contra Grêmio pela Série A, no domingo (14), e Palmeiras pela Copa do Brasil, na quarta-feira (17).

O Tricolor de Aço viajou para Porto Alegre nesta sexta-feira com 26 jogadores. Entre as novidades, estão os atacantes Moisés e Lucero.

Atacante Moisés embarca com o restante da delegação do Fortaleza para Porto Alegre-RS, onde o Leão encara o Grêmio neste domingo (14), pela Série A.



Vídeo: Lucas Catrib/SVM pic.twitter.com/xcxnfunVX1 — Jogada (@diariojogada) May 12, 2023

Não viajaram: Pedro Rocha (pós-operatório de lesão ligamentar no joelho esquerdo), Benevenuto (edema no músculo adutor da coxa direita) e Fernando Miguel (estiramento ligamentar em joelho esquerdo).

Confrontos



O Leão joga no domingo (14), contra o Grêmio, na Arena do Grêmio, às 16 horas, com transmissão da TV Verdes Mares.

Na quarta-feira (17), será o confronto pela Copa do Brasil, contra o Palmeiras, às 19 horas, no Allianz Parque.

Veja os relacionados do Fortaleza

Goleiros

Maurício Koslinski

João Ricardo

Bruno Guimaraes

Laterais

Tinga

Dudu

Bruno Pacheco

Zagueiros

Alix Vinicius

Ceballos

Titi

Britez

Bernardo Schappo

Volantes

Zé Welison

Caio Alexandre

Lucas Sasha

Hércules

Meias

Pochettino

Zanocelo

Calebe

Lucas Crispim

Pikachu

Atacantes

Guilherme

Moisés

Romarinho

Lucero

Romero

Galhardo