Fortaleza embarca para jogo contra São Paulo com volta de jogadores importantes do elenco; veja

A delegação do Fortaleza já viajou para o confronto contra o São Paulo, que acontece nesta quarta-feira (20), pela Série A, no Morumbi. O Leão viajou com 24 atletas ao todo para a partida.

Os atacantes Lucero e Marinho, que saíram sentindo dores na última partida contra o Corinthians, treinaram normalmente durante a semana e foram relacionados por Juan Pablo Vojvoda.

Mesma situação do zagueiro Titi, o camisa 4 tricolor também se queixou de dores no jogo passado, mas seguiu viagem com os companheiros sem problemas.

Por outro lado, Calebe, que já estava liberado pelo Departamento Médico do clube desde o retorno da Data FIFA, ainda não voltou a ser relacionado. O atleta também ficou fora dos relacionados contra o Corinthians.

Romarinho e Zanocelo também ficaram de fora da lista de Vojvoda para esse confronto.

Antes do embarque, a equipe realizou o treino de apronta, pela manhã, no Pici.

VEJA LISTA DE RELACIONADOS: