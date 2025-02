Fortaleza embarca para jogo contra o Altos com cinco ausências; veja relacionados

O Fortaleza embarcou para Teresina (PI), para confronto com o Altos, pela 3ª rodada da Copa do Nordeste. O Leão entra em campo na terça-feira (11), às 21h30 no estádio Albertão.

Para o confronto, o Leão terá 5 ausências: Marinho, Brítez, Felipe Jonathan, Bruno Pacheco e Cardona.

O Leão vem de derrota no Clássico-Rei para o Ceará por 2 a 1 pelo Campeonato Cearense no último sábado (8(, mas lidera o Grupo A da Copa do Nordeste com 6 pontos e 100% de aproveitamento.

O técnico Juan Pablo Vojvoda relacionou 24 jogadores para o confronto.

Veja relacionados



Goleiros: João Ricardo, Magrão, Brenno

Zagueiros: Titi, Kuscevic, David Luiz, Gaston Ávila

Laterais: Mancuso, Diogo Barbosa e Tinga

Meio-Campistas: Calebe, Pikachu, Lucas Sasha, Pol Fernandez, Pochettino, Pedro Augusto, Matheus Rossetto, Zé Welison, Kervin Andrade

Atacantes: Renato Kayzer, Moisés, Dylan Borrero, Breno Lopes, Lucero