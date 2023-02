Fortaleza embarca para confronto contra o Bahia com Calebe relacionado; Crispim segue fora

O Fortaleza embarcou com novidades para o confronto contra o Bahia pela Copa do Nordeste, em Salvador/BA. Recém-chegado, o meia Calebe estava com a delegação e pode estrear com a camisa leonina no jogo desta terça-feira (14), às 21h30, na Arena Fonte Nova.

O atleta, que foi adquirido junto ao Atlético-MG, chegou ao Pici na última quinta-feira (09) e iniciou os trabalhos com os novos companheiros. Já o atacante Guilherme, último reforço anunciado via empréstimo com o Grêmio, também treina no Pici, mas não foi relacionado.

Ao todo, Vojvoda convocou 23 jogadores para o duelo. As baixas são o meia Lucas Crispim, que sentiu problemas físicos na última partida, além do lateral-esquerdo Lucas Esteves, do zagueiro Habraão e do volante Ronald - o último negocia transferência para o Cuiabá.

O último treino foi realizado nesta manhã, antes do embarque. Para o confronto, o técnico Vojvoda teve a semana cheia para treinar.

Lista de relacionados do Fortaleza

Goleiros : Fernando Miguel e João Ricardo.

: Fernando Miguel e João Ricardo. Zagueiros : Titi, Ceballos, Benevenuto, Britez.

: Titi, Ceballos, Benevenuto, Britez. Laterais-esquerdos : Bruno Pacheco.

: Bruno Pacheco. Laterais-direitos : Dudu, Tinga e Pikachu.

: Dudu, Tinga e Pikachu. Volantes : Zé Welison, Lucas Sasha e Caio Alexandre.

: Zé Welison, Lucas Sasha e Caio Alexandre. Meias : Tomás Pochettino, Sammuel e Calebe.

: Tomás Pochettino, Sammuel e Calebe. Atacantes: Silvio Romero, Lucero, Júnior Santos, Pedro Rocha, Thiago Galhardo e Romarinho.