Fortaleza embarca para Belo Horizonte com 24 jogadores; veja relacionados

Com 24 jogadores relacionados, o elenco do Fortaleza seguiu para Belo Horizonte na tarde desta segunda-feira (19), onde enfrentará o Cruzeiro dois dias depois, no Mineirão, às 19 horas, pela 11ª rodada da Série A. Recuperado, o atacante Guilherme seguiu com o grupo e volta a ser opção. Na zaga, a comissão técnica optou por Bernardo Schappo e deixou Ceballos de fora.

Além do zagueiro colombiano, ficaram de fora, como já era previsto, o goleiro Fernando Miguel e o atacante Pedro Rocha, que estão sob cuidados do departamento médico. O arqueiro, porém, deve iniciar o período de transição em breve.

Treino de apronto

Na terça-feira, o elenco tricolor fará o treino de apronto no CT do América, às 16 horas, sob o comando do técnico Juan Pablo Vojvoda.

Visando evitar o desgaste pela proximidade entre partidas (o Leão jogará na quarta-feira e sábado), a diretoria fretou um avião para a volta, que será logo após a partida de quarta, no Mineirão.

Veja a lista de relacionados do Fortaleza:

Goleiros: João Ricardo, Kozlinski, Bruno Guimarães

Defensores: Titi, Benevenuto, Britez, Schappo, Pacheco, Tinga, Dudu

Meio-campistas: Caio, Zé Welison, Hercules, Zanocelo, Pochettino, Crispim, Calebe, Sasha

Atacantes: Romarinho, Guilherme, Romero, Lucero, Galhardo, Pikachu