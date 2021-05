Fortaleza em evolução tem primeira decisão com Vojvoda

O início de trabalho do técnico Juan Pablo Vojvoda no Fortaleza é animador. Com 3 vitórias no Campeonato Cearense, incluindo um Clássico-Rei por 2 a 0, e 14 gols marcados, média de 4,6 por partida, o treinador já implementou conceitos de jogo que mudaram a forma do Tricolor jogar.

E isso utilizando praticamente todo o elenco, em jogos contra adversários fracos (Crato e Icasa, goleando ambos por 6 gols), tudo isso para chegar no momento decisivo do certame. Hoje o Tricolor de Aço faz jogo único da semifinal do Estadual diante do Atlético Cearense, às 21h30, no Castelão, na primeira decisão sob o comando de Vojvoda. Com o Leão foi o líder da 2ª Fase com 17 pontos, enfrenta a Águia, que foi 4ª, com a vantagem do empate para avançar.

Dúvidas?

Diante de um time inferior ao Ceará - o Atlético levou de 5 a 2 do time reserva do Vovô - mas muito superior a Crato e Icasa, Vojvoda afirmou ter dúvidas sobre a escalação tricolor por se tratar de um jogo diferente, decisivo.

"Não temos definida a equipe que colocaremos em campo para enfrentar o Atlético. Acho que o time mostrou um nível interessante. Semifinal é jogo único, partida diferente, em que nós vamos jogar uma classificação à final. Temos que estar muito concentrados, inteligentes e encontrarmos o funcionamento para ganhar o jogo", disse ele, citando o time "alternativo que goleou o Icasa por 6 a 0.

Mesmo com a afirmação, a tendência é que o treinador argentino inicie a partida com o time que começou o Clássico-Rei, pela proximidade da partida de segunda e a de hoje.

Na Águia

No Atlético, o lema é fazer um jogo próximo aos seus melhores momentos na 2ª Fase, quando chegou a liderar, fazendo um jogo competitivo com o Fortaleza. O empate com o Ferroviário no sábado passado foi um bom indicativo, mas a goleada sofrida para o time reserva do Ceará por 5 a 2, e avançando no limite, a equipe precisará mostrar força diante do Fortaleza em plena maratona.

"Viemos de um jogo de sábado desgastante contra o Ferroviário, e pegamos um time muito forte como o Ceará. A competição da 2ª Fase é no geral, éramos merecedores da classificação e jogamos para nos classificar. É uma maratona, o desgaste é muito grande, não temos como recuperar, mas vamos colocar aqueles que tem condições de igualar o jogo com o Fortaleza. Será difícil, mas vamos buscar encarar e tentar nos classificar".

Ficha Técnica

Campeonato Cearense - Semifinal

Local: Arena Castelão, em Fortaleza

Data: 19/05/2021

Horário: 21h30

Transmissão: Rádio Verdinha e Tempo Real do diariodonordeste.com.br/jogada

Fortaleza

Felipe Alves, Tinga, Marcelo Benevenuto, Titi, Bruno Melo, Éderson, Matheus Jussa, Matheus Vargas, Wellington Paulista, Robson, David. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Atlético

Geferson, Gustavo, Waldson, Alisson Cariús, Daniel Paraíba, Edgar Silva, Olávio, Hércules, Wandson, Valdo Bacabal, Tiago Cunha. Técnico: Raimundinho