Fortaleza é um dos clubes da Série A com mais jogos disputados em 2022; veja ranking

O Fortaleza é um dos clubes da Série A de 2022 que mais vezes entrou em campo na atual temporada. Ao todo, a equipe participou de 44 jogos até o momento, empatada com o Atlético-GO, o Palmeiras e o São Paulo. O número é expressivo e indica um maior desgaste físico do elenco.

Na lanterna do Brasileirão, o time venceu o Estadual e a Copa do Nordeste, segue vivo na Copa do Brasil, mas foi eliminado das oitavas da Libertadores. Atual bicampeão do torneio internacional, o Palmeiras ganhou a Recopa Sul-Americana e o Paulistão, está na Liberta e na Copa do Brasil.

Legenda: O Palmeiras eliminou o Cerro Porteño (PAR) e avançou às quartas da Libertadores Foto: divulgação / Palmeiras

O São Paulo foi vice-campeão paulista, se classificou às quartas da Sul-Americana e segue na Copa do Brasil. O Atlético-GO, que faturou o Campeonato Goiano, também está nos mesmos torneios.

A presença em mais de uma competição no 2º semestre é um desafio a mais para manter o nível de competitividade. Com a maratona, os jogadores são mais cabíveis de contusões e a falta de peças se torna mais latente, principalmente para proporcionar um rodízio dos atletas.

Times da Série A com mais jogos em 2022

Atlético-GO, Fortaleza, Palmeiras e São Paulo: 44 Athletico-PR e Fluminense: 43 Flamengo: 42 América-MG, Atlético-MG: 41 Corinthians e Santos: 40 Ceará: 39 Cuiabá: 38 Bragantino e Internacional: 37 Coritiba e Goiás: 36 Avaí e Botafogo: 31 Juventude: 30