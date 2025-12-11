Diário do Nordeste
Fortaleza e São Paulo iniciam conversas para contratação do meia Pochettino

O meia tem vínculo com o Fortaleza até o fim de 2027

Escrito por
Fernanda Alves producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 18:56)
Jogada
Legenda: O meia Pochettino, do Fortaleza, interessa ao São Paulo
Foto: ISMAEL SOARES / SVM

Sondado por diversas equipes, o meia Pochettino vira pauta entre o Fortaleza e o São Paulo para uma possível contratação do atleta. A informação inicial é do jornalista Alexsander Vieira e confirmada pelo Diário do Nordeste.

A negociação pode acontecer em diversos cenários, neste momento, pensada em um empréstimo com obrigação de compra ou troca de atletas entre as duas equipes. Os atletas que entram no radar para esse modelo de negócio, seriam o lateral-esquerdo Patryck, o volante Luan e o meia Rodriguinho.

Os três atletas são crias da base do São Paulo. Patryck, lateral-esquerdo, 22 anos, esteve em nove jogos neste ano. Luan, volante, 26 anos, fez sete jogos nesta temporada. E o Rodriguinho, 26 anos, fez 28 partidas e um gol.

O Pochettino tem vínculo com o Fortaleza até o fim de 2027. No Fortaleza desde 2023, o meia fez 175 partidas, marcou 17 gols e tem 29 assistências.

