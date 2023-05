Fortaleza é o time com menos cartões amarelos e menor número de gols sofridos no Brasileirão; veja

Ao lado do líder Botafogo, o Fortaleza, nono na tabela, é o time que menos sofreu gols até a 8ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2023. Além disso, o Tricolor do Pici é o último em cartões amarelos recebidos. Os grupos comandados por Juan Pablo Vojvoda e por Luís Castro não tiveram as redes balançadas em quatro partidas da competição. Veja números.

MENOS GOLS SOFRIDOS

Fortaleza e Botafogo sofreram apenas seis gols nas oito rodadas do campeonato. Dessas disputas, as equipes conseguiram segurar o ataque adversário em quatro jogos. Coritiba, São Paulo, Grêmio e Vasco não passaram pela defesa tricolor. Já Atlético-MG, Corinthians, Fluminense e América-MG foram impedidos pela barreira do Fogão. Cruzeiro e Palmeiras (7) completam a lista de times com a defesa menos vazada.

MENOS CARTÕES AMARELOS

O Leão do Pici não só conseguiu ter a defesa menos vazada, como também é o time com menos cartões amarelos dos 20 que disputam o Brasileiro. Ao todo, foram 17 recebidos, além de um vermelho. Atlético-MG e Coritiba lideram a lista com 29, América-MG (28) e Fluminense (27) completam o top 3 de advertências. Já o líder do torneio é o terceiro no quesito, com 20.

O Fortaleza está em 9º na tabela e enfrenta o Bahia na próxima rodada. O duelo será neste sábado (3), às 16h (de Brasília), na Arena Castelão. No mesmo dia, o Botafogo encara o Athletico na Arena da Baixa, às 18h30 (de Brasília).

CARTÕES DOS 20 TIMES DO BRASILEIRO ATÉ A 8ª RODADA

Atlético-MG 29A 1V

Coritiba 29A 1V

América-MG 28A e 1V

Fluminense 27A 2V

Goiás 27A 2V

Cuiabá 26A 2V

Palmeiras 27A 1V

Athletico-PR 24A 1V

Vasco 24A 1V

São Paulo 22A 2V

Santos 22A e 2V

Grêmio 26A 1V

Bragantino 26A 2V

Cruzeiro 22A 1V

Internacional 21A 0V

Corinthians 21A 0V

Flamengo 20A 0V

Botafogo 20A 2V

Bahia 19A 2V

Fortaleza 17A 1V

FORTALEZA E BOTAFOGO ATÉ A 8ª RODADA DO BRASILEIRÃO

Fortaleza 1 - 1 Internacional

Botafogo 2 - 1 São Paulo

Coritiba 0 - 3 Fortaleza

Bahia 1 - 3 Botafogo

Fortaleza 4 - 2 Fluminense

Flamengo 2 - 3 Botafogo

Botafogo 2 - 0 Atlético-MG

Corinthians 1 - 1 Fortaleza

Botafogo 3 - 0 Corinthians

Fortaleza 0 - 0 São Paulo

Grêmio 0 - 0 Fortaleza

Goiás 2 - 1 Botafogo

Botafogo 1 - 0 Fluminense

América-MG 2 - 1 Fortaleza

Fortaleza 2 - 0 Vasco

Botafogo 2 - 0 América-MG