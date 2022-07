Fortaleza é multado por sinalizadores da torcida no Clássico-Rei da Série A

O Fortaleza Esporte Clube foi multado pela Terceira Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) em R$ 5 mil pelo uso de sinalizadores por parte da torcida no Clássico-Rei no dia 1º de junho, pela Série A. Com a fumaça na arquibancada, o jogo foi paralisado por um período.

A decisão foi por unanimidade dos votos e cabe recurso ao Pleno. Defensora do Fortaleza, Patrícia Moreira ressaltou que a situação não causou prejuízos. "Podem ser escondidos por serem minúsculos (os sinalizadores) e facilmente passam pela revista e entram no estádio. O árbitro narra a paralisação em dois momentos distintos e, embora tenham tido as paralisações, foram imediatamente apagados e não causaram nenhum problema maior ou dano", declarou.

Legenda: A torcida do Fortaleza utilizou os sinalizados como parte de um mosaico no Clássico-Rei Foto: Alexandre Mota / SVM

Vale ressaltar que o árbitro do jogo, Bráulio da Silva Machado (FIFA), também narrou que uma garrafa de água foi arremessada na direção da equipe de arbitragem, o que acarretou denúncia na Procuradoria. Sobre esse ponto, o relator do processo, o auditor Bruno Tavares, absolveu o clube.

O torcedor que realizou a ação foi identificado e teve Boletim de Ocorrência (B.O) prestado na delegacia. O infrator não foi preso porque, segundo o clube, a ação não se configurou como um crime.

