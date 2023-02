Fortaleza é favorável a aumento de estrangeiros em clubes da Série A; entenda medida

A proposta para haver um aumento de cinco para sete estrangeiros relacionados por partida de futebol durante os jogos do Séria A ganhou força entre os clubes e uma reunião marcada para próxima semana pode encerrar a expectativa.

Único representante do estado na Série A, o Fortaleza é favorável à decisão. A informação foi confirmada pela assessoria do clube. No elenco, o Fortaleza conta com cinco estrangeiros. São eles: os argentinos Emanuel Brítez , Tomás Pochettino, Lucero, Silvio Romero e o colombiano Brayan Ceballos.

A deliberação será feita pelo Conselho Técnico em votação entre os clubes da Série A. Na reunião, a CBF apresentará estudo com prós e contras sobre o tema e avaliar exemplos em outros países.

São Paulo, Athletico, Corinthians, Grêmio e Flamengo comandam o movimento. Outro aspecto a ser abordado durante o encontro é a consequência nas categorias de base e na revelação de jogadores brasileiros.

No futebol sul-americano, a liga do Equador é a que mais aceita atletas de fora do país, um total de oito. Assim como no Brasil, os clubes da Argentina só podem ter seis no elenco e relacionar apenas cinco por partida.