Fortaleza e Coritiba negociam troca de Benevenuto por Kuscevic

O Fortaleza segue em busca de reforços no mercado de transferências. Neste sentido, o Leão negocia uma troca envolvendo o zagueiro Marcelo Benevenuto pelo também zagueiro Benjamín Kuscevic, do Coritiba. As equipes seguem conversando e devem concretizar a transação em breve. A informação foi divulgada pelo ge e confirmada pelo repórter do Sistema Verdes Mares Brenno Rebouças, que ainda apurou que a negociação deve ser realizada por empréstimo de ambas as partes.

Além de Kuscevic, o Tricolor do Pici também encaminhou a contratação do volante Bruno Gomes, que também pertence ao clube paranaense. Os dois clubes possuem uma boa relação, que fica evidenciada com a ida de Bruno Melo e David da Hora por empréstimo até o fim de 2024. Vale ressaltar que todas as negociações estão sendo feitas de forma independente.

SEM ESPAÇO

Benjamín Kuscevic está no Coritiva desde fevereiro de 2023, quando foi adquirido junto ao Palmeiras por 1,2 milhão de dólares (R$ 6,3 milhões). Pelo Coxa, foram 32 jogos e dois gols marcados durante a temporada. Porém, na reta final do Brasileirão, quando o time já estava rebaixado, o zagueiro chileno demonstrou interesse em sair do clube com o qual possui contrato até o fim de 2026 e ficou sem espaço. Atualmente, ele treina separado do resto do plantel.