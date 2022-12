Fortaleza e Coritiba avançam em negociação pelo atacante Robson

O Fortaleza avançou junto ao Coritiba na negociação do atacante Robson, que pertence ao Tricolor do Pici. O Coxa encaminhou a contratação do jogador que já defendeu as cores da equipe paranaense e deve voltar ao Couto Pereira em definitivo.

Os dois clubes já haviam aberto conversas há semanas, um impasse de valores atrasou a negociação. Robson já não havia se reapresentado com o restante do time do Leão no início da semana para a pré-temporada, mesmo tendo contrato com o clube até o fim do ano. Os valores definitivos ainda não foram revelados.

O atacante chegou ao Fortaleza em 2021 e fez 105 jogos pelo Tricolor, com 21 gols marcados e 11 assistências.

