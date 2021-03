Fortaleza e Ceará vencem, e Clássico-Rainha decidirá returno do Cearense Feminino 2020

A final do Campeonato Cearense Feminino 2020 será entre Ceará e Fortaleza. Após vencer o Menina Olímpica por 16 a 0, com sete gols de Natália, as Leoas se classificaram para a decisão da competição. As adversárias serão as Meninas do Vozão, que triunfaram sobre o São Gonçalo por 2 a 0, na tarde desta quarta-feira (3).

Legenda: Na decisão do primeiro turno, triunfo do Ceará por 1 a 0 sobre o Fortaleza Foto: Pedro Chaves/Ceará SC

A decisão do returno acontece neste sábado (6). O horário e o local da partida serão definidos pela Federação Cearense de Futebol (FCF). Por ter conquistado o primeiro turno do Cearense, o Ceará precisa de uma vitória para garantir o tricampeonato estadual. Em caso de vitória do Fortaleza, haverá mais duas partidas decisiva (campeão do 1° turno x campeão do 2° turno).