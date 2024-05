Ceará e Fortaleza homenageiam Apolinho, Antero Greco e Silvio Luiz

Fortaleza e Ceará se manifestaram sobre as mortes dos comunicadores esportivos Antero Greco, Silvio Luiz e Washington Rodrigues (Apolinho). Nas redes sociais e por meio de nota divulgada nesta quinta-feira (16), os clubes manifestaram pesar e enviaram condolências a familiares e amigos dos profissionais.

Apolinho faleceu na quarta-feira, aos 87 anos, no Rio de Janeiro, em decorrência de um câncer. Grande nome do rádio esportivo, o comentarista e repórter passou pelas Rádios Globo, Nacional, Globo e Tupi. Ele também atuou como técnico e diretor de futebol do Flamengo, clube do coração.

Já na madrugada desta quinta-feira, o comentarista Antero Greco, que sofria com um tumor cerebral desde junho de 2022, morreu aos 69 anos. Ao lado do grande amigo Paulo Soares, ele apresentou durante muitos anos o programa Sports Center, na ESPN.

Ainda durante esta manhã, foi a vez de Silvio Luiz se despedir. O lendário narrador, dono de bordões conhecidos como "Olho no lance" e "pelas barbas do profeta", faleceu aos 89 anos em decorrência de falência múltipla dos órgãos.

O Ceará publicou notas de pesar no site oficial do clube e homenageou os três profissionais do jornalismo falecidos. Já o Fortaleza se manifestou diretamente sobre Antero Greco, relembrando o momento que o comentarista, ainda em 2019, afirmou que o Leão do Pici estaria na Libertadores, no programa Linha de Passe.

CONFIRA:

Nota de pesar - Washington Rodrigues (Apolinho)

"O Futebol Brasileiro se despede do radialista, comentarista esportivo e repórter Washington Carlos Nunes Rodrigues, o popularmente conhecido como Apolinho, falecido nesta quarta-feira (15), aos 87 anos, no Rio de Janeiro.

A carreira profissional de Washington Rodrigues iniciou na antiga Rádio Guanabara, no Rio de Janeiro. Foi no estado carioca que o seu trabalho se tornou consagrado, através de seus carisma e imparcialidade nos comentários esportivos, entre as emissoras de rádio e televisão.

O apelido “Apolinho” veio surgir ao final dos anos 1960, quando trabalhava na Rádio Globo, através do uso de um microfone sem fio similar aos utilizados pelos astronautas na missão Apolo 11, em 1969. Em sua caminhada profissional destacam-se as passagens pelos microfones da Rádio Nacional, Rádio Globo e Rádio Tupi, todas elas sediadas no Rio de Janeiro.

Nota de pesar - Antero Greco

Lamentando profundamente e estimando suas condolências à família e aos amigos, o Ceará Sporting Club manifesta seu pesar pelo falecimento de Antero Greco, referência do jornalismo esportivo brasileiro.

Dono de um texto preciso, sofisticado na medida certa e com pitadas de acidez que, aliadas à elegância que lhe era peculiar, Antero fez dos mais de 40 anos de carreira um exemplo de credibilidade.

Comentarista dos mais qualificados, foi nas mesas redondas da ESPN que Antero Greco marcou época e se fez presente no dia a dia de muitos dos fãs do esporte, nomenclatura usada pela emissora para tratar seus telespectadores.

Antero Greco nos deixou nesta quinta-feira, 16, aos 69 anos. O Ceará Sporting Club se solidariza com a dor dos familiares, amigos e colegas de profissão de Antero e deseja força em um momento de tamanha dor.

Nota de pesar - Silvio Luiz

O Ceará Sporting Club vem, por meio desta, manifestar sua tristeza pelo falecimento de Sylvio Luiz Perez Machado de Sousa, um dos maiores nomes da narração esportiva da história do jornalismo brasileiro.

Sinônimo de irreverência em suas transmissões, Silvio Luiz foi um ícone para a locução, unindo a seriedade necessária para uma comunicação assertiva aos bordões que o fizeram ficar marcado no imaginário de torcedores do principal esporte do país.

Em mais de 50 anos de carreira, Silvio passou por emissoras como TV Bandeirantes, SBT RedeTV e Record, último local em que trabalhou.

Silvio partiu na manhã desta quinta-feira, 16, em São Paulo. O narrador deixa esposa e três filhos.