Fortaleza e Ceará estão entre os cinco melhores mandantes da Série A

O fator casa é imprescindível na atual temporada para Fortaleza e Ceará. As equipes locais estão entre os cinco melhores mandantes da Série A do Campeonato Brasileiro, ocupando, respectivamente, a 1ª e 4ª colocação.

As duas equipes disputaram seis partidas na Arena Castelão. O Fortaleza, de Vojvoda, figura no topo da lista, com 16 pontos conquistados em casa, de 18. A equipe soma cinco vitórias e um empate, além de ter marcado 15 gols e sofrido apenas 4.

O bom desempenho em casa mantém a equipe cearense no G-4 da Série A do Campeonato Brasileiro, com 24 pontos, atrás de Atlético-MG (25) e Palmeiras (28).

O Ceará, por sua vez, tem um retrospecto parecido com o do maior rival. Atuando na Arena Castelão, a equipe alvinegra somou 13 pontos dos 18 conquistado nesta Série A. Ao todo, são quatro vitórias, um empate e uma derrota (para o Bahia), tendo anotado 10 gols e sofrido seis.

Legenda: Em sua última partida na Arena Castelão, o Ceará venceu o Athletico-PR por 1 a 0 Foto: Kid Junior / SVM

Desempenho fora de casa

Em contrapartida, atuando fora de casa, Fortaleza e Ceará têm desempenho um pouco abaixo. A equipe tricolor conquistou apenas 8 pontos em seis partidas à distância. São duas vitórias, dois empates e duas derrotas.

O time de Guto Ferreira está na parte debaixo da tabela. Em seis partidas longe da Arena Castelão, o Ceará não venceu nenhuma. Foram cinco empates e uma derrota.

Oportunidade do final de semana

Vindo de três vitórias seguidas, o Fortaleza recebe, neste domingo (25), o RB Bragantino, na Arena Castelão. O duelo, válido pela 13ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, colocará frente a frente duas equipes que brigam na parte de cima da tabela de classificação.

Em caso de vitória, a equipe de Juan Pablo Vojvoda se isolará na liderança de melhor mandante da competição.

No mesmo dia, às 20h30, o Ceará visita o Sport na Ilha do Retiro, em Recife. A equipe alvinegra terá a pela frente o 3º pior mandante da elite do futebol brasileiro. Dentro de casa, o Leão Pernambucano conquistou apenas 4 pontos.