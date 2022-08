Fortaleza e Ceará encaram 1º jogo por classificação inédita para a elite do Brasileirão Feminino

Fortaleza e Ceará entram em campo neste sábado (6) para o primeiro jogo das quartas de final do Brasileiro Feminino A2. As Leoas e as Meninas do Vozão enfrentam Real Ariquemes e JC Futebol Clube, respectivamente. Caso passem de fase, os times estarão na primeira divisão do futebol feminino nacional pela primeira vez.

LEOAS

As Leoas entram em campo primeiro, às 15h (de Brasília), no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú, para enfrentar o Real Ariquemes. Sem nenhum desfalque, o time comandado por Débora Ventura vai com força total em busca de manter invencibilidade em casa e fazer história. O Fortaleza se classificou para as quartas em segundo do Grupo C.

Foram oito pontos conquistados numa campanha com duas vitórias, dois empates e duas derrotas. Além disso, sete gols marcados e cinco sofridos. A atacante Mariana e a zagueira Zizi são os destaques da equipe com dois gols cada.

Já o adversário, o Furacão do Vale do Jamari, chegou a classificação na liderança do Grupo D. Foram seis vitórias em seis partidas disputadas. O primeiro duelo será na capital cearense e o da volta em Rondônia.

ONDE ASSISTIR

Eleven Sports

PROVÁVEL ESCALAÇÃO

Taluane; Silvana, Ana Lourdes, Rayane e Rebeca; Bruna, Isabella Mendes, Jaque e Mariana; Emily e Akhemi. Técnica: Débora Ventura.

Legenda: Fortaleza encara o Real Ariquemes nas quartas de final. Foto: Kely Pereira/Fortaleza EC

MENINAS DO VOZÃO

As Meninas do Vozão entram em campo a partir das 16h (de Brasília) para enfrentar o JC Futebol Clube. O duelo será no Estádio Floro de Mendonça, em Itacoatiara, no Amazonas.

As alvinegras lideraram o Grupo C na primeira etapa. Ao todo, foram quatro vitórias e dois empates. O time cearense conquistou 14 dos 18 pontos possíveis e segue invicto. Além disso, tem no time a artilheira do torneio. Michele Carioca marcou seis gols. O Ceará tem o quarto melhor ataque da competição.

O time amazonense se classificou em 2º lugar do Grupo D, com quatro vitórias e duas derrotas. O jogo da volta será na Cidade Vozão, em Itaitinga.

ONDE ASSISTIR

Eleven Sports

PROVÁVEL ESCALAÇÃO

Lia; Emilly, Rebeca, Lana, Mariana; Natalia, Bia, Kaillany; Ceará, Amalia e Dayane. Técnico: Erivelton Viana

Legenda: Equipe enfrenta o JC Clube na busca por vaga nas semis. Foto: Divulgação/Ceará SC

