Fortaleza e Ceará empatam em 2 a 2 pelo Campeonato Cearense Feminino

Fortaleza e Ceará empataram em 2 a 2, no Clássico-Rainha, pelo Campeonato Cearense Feminino. As duas equipes entraram em campo no último sábado (11) no Estádio Domingão em jogo válido pela quarta rodada.

Jady e Ju Oliveira marcaram para as Alvinegras, abrindo vantagem de dois gols, mas Alanna e Silvana fizeram os gols das Leoas.

Classificação

Com o resultado, o Tricolor de Aço chega aos sete pontos na 1ª Fase, mesma pontuação do Ceará, mas á frente pelo saldo de gols. O líder da 1ª Fase é o R4, com 9 pontos.

Próximos jogos

As Leoas voltam a campo nesta quarta-feira (15), diante da equipe do R4, na Arena Romeirão, pela segunda rodada do Campeonato Cearense Feminino, que havia sido adiada. O próximo desafio das Meninas do Vozão também será na quarta-feira, 15, contra o Juasal, em Juazeiro do Norte.

Como foi o jogo

O Fortaleza começou o primeiro Clássico-Rainha do ano melhor. Com uma boa troca de passes, as Leoas tiveram chances de abrir o placar cedo no jogo. Mas no primeiro ataque do Ceará na partida saiu o gol alvinegro, aos 11 minutos, com Jady bateu firme para abrir o placar.

Legenda: O Fortaleza arrancou um empate com o Ceará após sair perdendo por dois gols Foto: João Moura / Fortaleza EC

O Vovô marcou o segundo em seguida, sete minutos depois, com Ju Oliveira batendo com categoria, encobrindo a goleira.

No final da primeira etapa, as Leoas diminuíram com a a atacante Alanna marcou um belo gol para descontar no placar.

No início da etapa final, o Fortaleza chegou ao empate. Em jogada rápida pela esquerda, Alanna foi derrubada dentro da área e sofreu pênalti. Silvana foi para a cobrança e empatou a partida.

Com o placar novamente igualado, as Leoas cresceram no jogo, tiveram as melhores chances mas não tiveram efetividade para sair com os 3 pontos.